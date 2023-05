Immobilien: Jeder Zweite sucht länger als ein Jahr

Das geht aus einer Online-Umfrage von sReal Immobilien und der Plattform Wohnnet hervor. 1651 Menschen nahmen teil.

Zwölf Prozent der Befragten suchen weniger als ein Jahr, 18 Prozent weniger als ein halbes Jahr und 23 Prozent weniger als vier Wochen.

Die Lage auf dem Immobilienmarkt führe sichtbar zu einer Verunsicherung in der Bevölkerung, heißt es in der Umfrage. Mehr als 70 Prozent gaben an, durch die Schwankungen auf dem Immobilienmarkt verunsichert zu sein. Steigende Energiekosten und die hohe Inflation belasteten das Budget der Haushalte. Hinzu kommen höhere Kreditzinsen sowie strenge Kreditvergaberichtlinien. Deshalb würden Immobilienentscheidungen häufig aufgeschoben.

In der Umfrage wurde auch die Preissituation beim Immobilienkauf beleuchtet: Demnach sei das Wohnen in den vergangenen Monaten für jeden Zweiten merklich teurer geworden. 51 Prozent gaben an, dass sich der finanzielle Aufwand fürs Wohnen stark oder sehr stark verändert habe. 21 Prozent sahen das teilweise so, 28 Prozent spürten die Folgen der Teuerung nicht.

Gefragt sind bei den Österreichern laut der Umfrage vor allem energieeffiziente Immobilien. Drei von vier Befragten sagten, dass ihnen die Energieeffizienz wichtig oder sehr wichtig sei. Nur für zehn Prozent spielt das keine Rolle.

