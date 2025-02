Immobilien: Finnland plant Kaufverbot für Russen

Finnland hat eine mehr als 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland. Die Angst vor dem Aggressor im Osten ist seit dem Ausbruch des Angriffskriegs in der Ukraine groß. 2023 schloss das skandinavische Land sich dem Verteidigungsbündnis NATO an, arbeitet parallel aber an eigenen Schritten, um Land und Bevölkerung zu schützen. Die finnische Regierung will russischen Staatsangehörigen den Kauf von Immobilien verbieten. Verteidigungsminister Antti Häkkänen kündigte an, dass ein Gesetzesvorschlag dem Parlament vorgelegt werden soll. Ziel sei es, die Sicherheit des Landes zu stärken. Über den Vorschlag soll im Frühjahr abgestimmt werden.

Russland wird in dem Gesetzesentwurf nicht extra erwähnt: Der Entwurf richtet sich gegen "Staatsangehörige, deren Heimatland einen Angriffskrieg führt und eine Bedrohung für Finnlands innere Sicherheit darstellt".

Betroffen seien in der aktuellen Lage vor allem Menschen mit russischer Nationalität, sagte Häkkänen. Staatsbürger anderer Länder erfüllen laut dem öffentlich-rechtlichen Sender YLE die Kriterien derzeit nicht – auch nicht, wenn sie aus Ländern wie China oder Nordkorea kommen.

Das Gesetz soll verhindern, dass Häuser und Wohnungen für nachrichtendienstliche Aktivitäten gegen Finnland genutzt werden. Immobilien sollen nicht für Sabotageakte genutzt werden.

Genehmigungspflicht denkbar

Auch der Einsatz von Scheinfirmen und Strohleuten soll durch das Gesetz erschwert werden. Das Verteidigungsministerium soll bereits bei Verdacht auf Existenz einer Tarnfirma einschreiten können. Häkkänen räumte ein, dass es weiterhin schwierig sein werde, Scheinfirmen zu enttarnen. Bereits im Vorjahr hatte Finnland mehrere Immobilienkäufe von privaten Interessenten und Unternehmen mit Verbindungen zu Russland blockiert. Laut Verteidigungsministerium könnte eine Genehmigungspflicht eingeführt werden, um zukünftige Käufe Dritter im Auftrag russischer Staatsbürger zu verhindern.

Russische Staatsangehörige mit unbefristeter Aufenthaltsgenehmigung für Finnland oder einer langfristigen Aufenthaltsgenehmigung für die EU sollen von dem Gesetz ausgenommen werden.

