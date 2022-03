Das sagte der vatikanische Staatsanwalt Alessandro Diddi am achten Verhandlungstag am Montag in dem Verfahren mit Kardinal Angelo Becciu auf der Anklagebank. Bei der Verhandlung am Dienstag scheiterte dann die Verteidigung mit ihrem Versuch, die Anklage gegen ihre Mandanten fallen zu lassen und den seit Juli laufenden Prozess, der bisher durch Vorverhandlungen verzögert wurde, zu beenden. Gerichtspräsident Giuseppe Pignatone wies eine Reihe von Anträgen und Einwänden zurück. Pignatone und ein