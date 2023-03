Hygge: Zwei neue Wohnanlagen in Oberösterreich

Anlage in Wels-Lichtenegg

Heuer werden zwei weitere Projekte in Wels und Ranshofen errichtet. In Summe handle es sich um 50 Wohnungen, gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt.

Im Herbst 2020 realisierte Trio Development im Welser Stadtteil Lichtenegg erstmals 25 Eigentumswohungen nach dem Konzept, Ende 2022 folgten 14 weitere Wohnungen in Lambach. "Das Feedback der Bewohner zeigt, dass wir mit diesem Konzept den Nagel auf den Kopf getroffen haben", sagt Geschäftsführer Wolfgang Mairhofer. Hygge kommt aus dem Dänischen und steht für Wohlbefinden, Geborgenheit und die nordische Art des Wohnens.

Bei den Wohnanlagen in Holzbauweise und skandinavischem Stil wurden unter anderem ein Mobilitätskonzept mit E-Bikes und einem Elektro-Lastenfahrrad samt Radwerkstatt, die den Bewohnern gratis zur Verfügung stehen, umgesetzt.

