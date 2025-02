Hotels wechselten für 350 Millionen Euro die Besitzer

Der österreichische Hotelmarkt hat nach schwierigen Jahren 2024 wieder positive Tendenzen gezeigt. Die Nächtigungen in Österreich erreichten ein Allzeithoch, was die starke touristische Nachfrage unterstreicht. Der Wiener Flughafen verzeichnete mit rund 32 Millionen Passagieren ein Rekordhoch, die Passagierzahlen aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 wurden übertroffen.

Der Hotel-Investmentmarkt hinkt diesen Entwicklungen noch etwas hinterher, wie das Beratungs- und Bewertungsunternehmen Christie & Co diese Woche berichtete. Das Transaktionsvolumen stieg zwar im Vergleich mit 2023, lag mit 350 Millionen Euro aber 25 Prozent unter dem Zehn-Jahres-Schnitt.

Die größte Transaktion betraf das Austria Trend Hotel Ananas, das mit seinen 539 Zimmern erheblich zum Investmentvolumen von 190 Millionen Euro im ersten Halbjahr beitrug. Das zweitgrößte Hotel Österreichs wurde von der Verkehrsbüro Gruppe gekauft. In Wien bekamen zudem das Courtyard by Marriott Vienna Messe Prater, das von Deka an Art-Invest veräußert wurde, und das Moxy/Residence Inn Erdberg, das von der Strabag an die Strabag Hold Estate verkauft wurde, neue Eigentümer. Die Stumpf-Gruppe des Investors Georg Stumpf erwarb das "Lamarr", das ebenfalls ein Hotel umfasst, von Signa. Ein Investorenkonsortium übernahm das Althan Quartier, einschließlich des Arcotel Althan Quartier, von 6B47. Darüber hinaus übernahm Strabag das Weitsicht Development, das ein Hotel mit etwa 250 Zimmern beinhaltet, von Value One.

Gleich zwei neue Eigentümer

Die bedeutendsten Transaktionen außerhalb Wiens waren das Night Inn in Feldkirch, das Mozart Vital Hotel nahe Serfaus-Fiss-Ladis und das Hotel Tauernblick in Schladming, das zweimal den Eigentümer wechselte.

Neben dem leicht gestiegenen Transaktionsvolumen im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich auch eine Entspannung der Finanzierungslandschaft aufgrund des gesunkenen Leitzinses. Hotels gelten aufgrund der wiedererstarkten Nachfrage als attraktive Anlageklasse: "Die starke touristische Nachfrage in Kombination mit einer langsamen Entspannung in der Immobilienbranche sind positive Vorzeichen für ein transaktionsreiches Jahr", sagt Manuel Strasser, Direktor bei Christie & Co.

