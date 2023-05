Holz statt Beton: Nachhaltig wohnen

So werden bei der weltweiten Herstellung von Zement, einem Bestandteil von Beton, pro Jahr etwa 2,8 Milliarden Tonnen an klimaschädlichem CO2 freigesetzt. Wie wir bauen, muss sich also ändern. Einen wesentlichen Beitrag kann dabei der nachwachsende Rohstoff Holz leisten. Pro Kubikmeter wird laut einem Experten von ProHolz eine Tonne CO2 darin eingespeichert. Wird das Holz nun zum Bauen eingesetzt, bleibt die Speicherfunktion etwa 100 Jahre lang erhalten.