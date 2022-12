Heizen, lüften, einrichten: Wie man Schimmel vermeidet und bekämpft

Wie man heizt und lüftet oder wie man Einrichtungsgegenstände platziert, hat nicht nur Auswirkungen auf die Lebensqualität. Es entscheidet gerade im Winter darüber, ob sich Schimmel ausbreitet oder nicht. Schimmel werde zu einem immer wichtigeren Thema, sagt der Sachverständige Peter Tappler von der IBO Innenraumanalytik OG in Wien: "Das liegt einerseits an erhöhten Ansprüchen an die Wohnqualität, andererseits an Gebäuden, die dichter werden, ohne über die dazu notwendigen Lüftungsmöglichkeiten