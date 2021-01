Mehr Angebot in bestimmten Segmenten, dazu ein geringeres Plus bei der Nachfrage: Geht es nach dem Maklernetzwerk Remax, kommt es 2021 auf dem oberösterreichischen Immobilienmarkt zu einer leichten Entspannung. Laut dem diese Woche präsentierten Ausblick wird die Nachfrage um 1,0 Prozent wachsen: Das ist eine Halbierung im Vergleich mit 2020. Zudem soll das Angebot um 2,1 Prozent wachsen (2020: plus 0,6 Prozent). Das wiederum entspannt die Preiskurve von zuletzt plus 2,6 auf plus 1,1 Prozent.