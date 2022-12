Heimarbeit überdauert Krise

Das geht aus einer Studie des Gallup-Instituts hervor, die Raiffeisen Immobilien diese Woche präsentierte. 1000 Teilnehmer zwischen 20 und 65 Jahren wurden online befragt.

Demnach möchten etwas mehr als drei Viertel (76 Prozent) der Befragten auch zukünftig wenigstens zeitweise im Homeoffice arbeiten, geringfügig mehr als im ersten Pandemiejahr (75). Bei den 20- bis 30-Jährigen wünschen sich das 72 Prozent, bei den 31- bis 40-Jährigen 85 Prozent. In höherem Alter sinkt laut Studie die Lust auf Homeoffice.

Jene, die von daheim aus arbeiten, schätzen den Wegfall des Arbeitswegs als größten Vorteil (53 Prozent), gefolgt von der freien Zeiteinteilung (23) und der Möglichkeit, länger schlafen zu können (12). Als größte Herausforderungen werden die Trennung zwischen Privatem und Beruflichem, das Fehlen von Kollegen und das Nerven von Kindern genannt.

In der Küche und auf der Couch

Die Mehrheit der heimischen Homeoffice-Arbeiter hat kein eigenes Arbeitszimmer: Ein Viertel arbeitet am Küchen- oder Couchtisch, knapp die Hälfte an einem Schreibtisch in einem anderen Raum, beispielsweise im Schlafzimmer. 38 Prozent genießen den Luxus eines eigenen Arbeitszimmers. Und: Je kleiner die Wohnfläche sei, umso eher fehle ein Arbeitszimmer.

Das ruft auch die Immobilienbranche auf den Plan. "Wir sehen ein steigendes Interesse an Immobilien mit zusätzlichem Arbeitszimmer. Hier sind auch die Bauträger gefordert, in der Grundrissplanung auf die veränderten Rahmenbedingungen zu reagieren", sagen Peter Weinberger und Peter Mayer, die Sprecher von Raiffeisen Immobilien Österreich. Wichtiger als die Wohnfläche seien der richtige Grundriss und ein ruhiger und ergonomischer Arbeitsplatz.

