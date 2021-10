Hausverwalter: Arev hält bei der Größe Platz sieben

Die größten Hausverwalter listet jedes Jahr das "Immobilien Magazin" auf. Zwar geben nicht alle Unternehmen ihre Zahlen bekannt, aber fast alle größeren nehmen teil.

In den Top Ten findet sich als Unternehmen mit Zentrale in Oberösterreich Arev Immobilien mit Standorten in Linz, Wels, Ried und Salzburg sowie 38 Mitarbeitern. Es liegt auf Platz sieben – mit einer verwalteten Fläche von insgesamt 1,074 Millionen Quadratmetern.

Auf Platz eins liegt ÖRAG (3,728 Millionen Quadratmeter) vor der Frieda Rustler Gebäudeverwaltung und Arealis. Dahinter folgen EHL, Strauss, Sabo + Mandl & Tomaschek. Hinter Arev liegen Brichard, Santner und Gustav Petri.