Grundverkehr im Pinzgau: Scharfe Kritik der Prüfer

Diese hätten das Gebot der Rechtsstaatlichkeit weitgehend missachtet. Die Kritik an fehlenden oder mangelhaften Dokumentationen zieht sich wie ein Faden durch den Bericht. Grundverkehrskommissionen sind beim Kauf land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke für die Genehmigung oder Untersagung auf Bezirksebene zuständig. Solche Liegenschaften dürfen in der Regel nur von Landwirten zu ortsüblichen Preisen erworben werden. Von 2013 bis 2020 haben Pinzgauer Kommissionen über 1478 Verkäufe entschieden. In zahlreichen Fällen sei aber eine nicht zuständige Kommission zusammengetreten, weil die Zuständigkeit erst in der Sitzung geprüft worden sei. Bescheide unzuständiger Behörden seien rechtswidrig. Die Kommission entgegnet: Eine Prüfung der Zuständigkeit schon bei der Antragstellung sei realitätsfremd.