Großbritanniens teuerstes Haus steht zum Verkauf

In London steht das teuerste Haus Großbritanniens zum Verkauf: Mitten im Regent’s Park in London, direkt an einem See, liegt "The Holme", ein mehr als 200 Jahre altes Herrenhaus. Bisher gehörte es einem saudi-arabischen Prinzen. Doch nun wird das Haus verkauft, wie die Zeitungen The Times und Financial Times berichten.

Der erhoffte Erlös liegt bei bis zu 250 Millionen Pfund, das sind umgerechnet an die 280 Millionen Euro. Wer so viel Geld auf der hohen Kante hat, bekommt ein rund 18.000 Quadratmeter großes Grundstück und ein Haus mit 2700 Quadratmetern Wohnfläche. Gebaut wurde das Haus im Jahr 1818, früher gehörte es einmal der Uni London.

Im Jahr 1984 kaufte es dann der Times zufolge ein kuwaitischer Investor für die aus heutiger Sicht läppische Summe von fünf Millionen Pfund – die damals allerdings bereits einen Rekordpreis darstellte. Vier Jahre später wechselte es dann schon für den dreifachen Betrag den Eigentümer. 15 Millionen Pfund soll Sultan bin Abdulaziz al-Saud, früherer Kronprinz und Verteidigungsminister Saudi-Arabiens, bezahlt haben.

Dessen Enkel Abdullah bin Khalid al-Saud ist Vertreter des Landes bei den Vereinten Nationen in Wien und Botschafter in Österreich – und zusammen mit weiteren Familienmitgliedern laut Grundbuch nun Eigentümer. Aber wohl nicht mehr lange: Der Financial Times zufolge ist kürzlich ein Kredit über rund 150 Millionen Pfund ausgelaufen, den die Eigentümer unter anderem mit dem Londoner Herrenhaus besichert hatten – ohne dass er zurückgezahlt oder durch einen neuen Kredit abgelöst worden wäre. Das Haus fiel an Insolvenzverwalter, die nun zwei Makler mit dem Verkauf beauftragt haben.

Das Haus hat 40 Schlafzimmer, einen großen Speisesaal, eine Bibliothek, einen Whirlpool, acht Garagen und Luxus-Lifte.

