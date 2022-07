Kürzlich war Gleichenfeier für das "Green Business Center" in der Wegscheider Straße 26 in Linz. In der Nähe des Infra-Centers entsteht auf einer Fläche von 3167 Quadratmetern ein Bürogebäude inklusive Gastronomie mit Wärmepumpenheizung, Photovoltaik, Dachterrasse und einem Parkplatz mit mehr als 90 Elektro-Ladestationen. Dafür musste eine eigene Trafostation in Kooperation mit der Linz AG errichtet werden.