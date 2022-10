Gesundheitsholding: Solaroffensive wird umgesetzt

Die Ankündigung, dass die Oberösterreichische Gesundheitsholding (OÖG) – Betreiberin des Kepler Universitätsklinikums und sechs weiterer Regionalkliniken – ihren Strom künftig teils selbst erzeugen werde, erfolgte im März vergangenen Jahres. Nun kommt es zur Umsetzung. Ende August ist eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Med Campus IV des Kepler Universitätsklinikums (KUK) in Betrieb genommen worden. Dies sei der Startschuss zur Solaroffensive der Landeskliniken, gab die OÖG diese Woche bekannt.

Die Energie AG und die OÖG haben für die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf allen OÖG-Kliniken einen Vertrag abgeschlossen: Der Energieversorger übernimmt die Errichtungskosten in der Höhe von 2,3 Millionen Euro, die Gesundheitsholding pachtet die Anlagen für eine Laufzeit von 20 Jahren. Das sind das KUK, das Salzkammergut Klinikum mit den Standorten Bad Ischl, Gmunden und Vöcklabruck, das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum (Steyr und Kirchdorf) sowie die Kliniken in Freistadt, Rohrbach und Schärding.

"Die PV-Anlagen auf den Dächern der Landeskliniken sind nicht nur ein Beitrag zur Nachhaltigkeit, sondern tragen auch zur Versorgungssicherheit der Patienten bei. Darüber hinaus leisten wir ein klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit im öffentlichen Bau", sagte Landeshauptmann-Stellvertreterin und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (VP).

Verbrauch von 700 Haushalten

Die nächsten Anlagen in Gmunden, Vöcklabruck sowie am Neuromed Campus des KUK gehen im November in Betrieb. Allein mit diesen vier Projekten würden laut OÖG künftig jährlich 500.000 Kilowattstunden Sonnenstrom erzeugt, was einem durchschnittlichen Jahresstromverbrauch von bis zu 200 Haushalten entspricht. Insgesamt sollen mit den installierten PV-Modulen auf einer Fläche von umgerechnet zwei Fußballfeldern 2,5 Gigawattstunden Sonnenstrom erzeugt werden. Das entspricht dem Verbrauch von 700 Haushalten. Für die OÖG ist das Projekt das nächste in einer Reihe von klimarelevanten Prozessen, die sie vor Jahren als Gespag begonnen hat. "Eine stabile Energieversorgung ist essentiell und überlebensnotwendig", sagt OÖG-Geschäftsführer Karl Lehner.