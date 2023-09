Gegen Legionellen und Keime: Tipps für gutes Leitungswasser

Eine 82-Jährige ist in der Vorwoche im Wiener AKH an Legionellose gestorben: Die Frau, die an schweren Vorerkrankungen litt, dürfte sich im Krankenhaus beim Duschen mit den Legionellen-Bakterien infiziert haben. In Polen gab es vor Kurzem einen größeren Ausbruch der Legionellose, auch Legionärskrankheit genannt: Betroffen waren auch hier in erster Linie Ältere.