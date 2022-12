Gasheizungen: Aus kostet 84 Milliarden

"Das sind ab sofort bis 2040 jedes Jahr Belastungen von jedenfalls fünf Milliarden Euro", sagte Wirtschaftsforscherin Anna Kleissner von Econmove diese Woche bei einem Pressegespräch der Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker.

Für den Einsatz einer neuen Luftwärmepumpe müsste ein Gebäude auf den letzten Stand der Technik gebracht werden, sagte Kleissner. Die jährliche Sanierungsrate betrage derzeit durchschnittlich 1,5 Prozent pro Jahr und koste jährlich rund sechs Milliarden Euro. Sanierungen müssten dann wesentlich beschleunigt werden. Bei Gebäuden, die vor 1980 erbaut worden seien, würde eine Totalsanierung 1250 Euro pro Quadratmeter kosten, bei Häusern, die zwischen 1980 und 2000 gebaut worden seien, wären es etwa 400 Euro. Nur bei Gebäuden, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten entstanden seien, wäre kein besonderer Sanierungsaufwand notwendig, so die Wirtschaftsforscherin.

Von den Gesamtkosten würde der Löwenanteil von 55 Milliarden Euro auf die notwendigen Gebäudesanierungen entfallen. 15 bis 26 Milliarden Euro wären Investitions- und Wartungskosten für den Ersatz von Gasheizungen durch Hackschnitzel- oder Pelletsheizungen, Luftwärmepumpen und Solar oder Fernwärme, so Kleissner.

Sinnvoller als ein Totalausstieg aus Gasheizungen – also keine Gasheizungen im Neubau, kein Ersatz bestehender Gasheizungen, Ersetzen von Gas durch Fernwärme, Wärmepumpen und Pellets – wäre eine Umstellung auf grünes Gas, sagt Manfred Denk, Bundesinnungsmeister der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker.

Bis es so weit ist, müssen aber ohnehin noch politisch die Weichen gestellt werden. Wie berichtet, verzögert sich das Inkrafttreten des Erneuerbaren-Wärme-Gesetzes (EWG). Dieses sieht in Österreich den Ausstieg aus Gasheizungen bis 2040 und aus Ölheizungen bis 2035 vor.

Weil die notwendige Zweidrittelmehrheit fehlt, ist ein Inkrafttreten des EWG vor Mitte des nächsten Jahres nicht mehr realistisch. Die SPÖ beklagt, sie sei in keiner Verhandlungsrunde mit den Regierungsparteien ÖVP und Grüne gewesen. Kritik an der Verzögerung übten die Neos und die Organisation "Fridays for Future".

