Frisch eingezogen im Haus in Wels: Krautschädl-Sänger "Mölgie"

Ihr seid beim falschen Eingang", begrüßt uns Philipp "Mölgie" Sikora am Telefon, als wir vor verschlossenen Türen ohne Klingel bei der verabredeten Adresse in Wels stehen. Einmal rund um das Haus gegangen, sind wir dann richtig.

Darauf, dass der Musiker noch nicht ganz fertig eingezogen ist, sind wir vorbereitet: "Ich schlafe erst die dritte Nacht hier", sagt der Welser, der mit Langzeitfreundin Nina und dreijährigem Sohn Theo das frisch renovierte Haus bewohnt.

Das Erdgeschoß ist noch eine Baustelle – hier wird eine abgetrennte, rund 60 Quadratmeter große Wohneinheit zum Arbeiten entstehen. Der Sänger und Gitarrist, der ausgebildeter Physiotherapeut ist, träumt von einer Gemeinschaftspraxis im eigenen Haus.

Auch die Musik soll weiterhin eine Rolle spielen: "Wir haben ein Carport und eine Garage. Diese möchte ich als nächstes Projekt zum Tonstudio umbauen." So schmiegt sich also alles perfekt aneinander.

Dabei hat es lange nicht so ausgesehen, dass doch noch "das richtige Haus" daher- kommt: "Wir haben zweieinhalb Jahre intensivst gesucht und schon fast aufgegeben. Mein Vater hat diese Immobilie dann zufällig entdeckt. Bei der Besichtigung bemerkte ich, dass mir das Haus aus meiner Kindheit vertraut war. Ich war hier in einer Spielgruppe als kleiner Bub", erzählt der mittlerweile 35-Jährige, der die Geschichte des 1966 erbauten Hauses nun gut kennt: "Damals wurde es als Bungalow erbaut, 1978 kam die Garage dazu, außerdem wurde aufgestockt. 1989 ist es nochmal relativ großzügig ausgebaut worden, weiterer Nachwuchs der Vorbesitzer hat dann im Jahr 2000 den letzten Zubau auf den Plan gerufen. Wir haben nun den oberen Stock, rund 120 Quadratmeter, grundsaniert und für uns hergerichtet", sagt der Bauherr, der viele Arbeiten mit seinem geschickten Vater – "an ihm ist ein Architekt verlorengegangen" – selbst übernahm.

Umbaubedingte Säulen, Durchgänge und Mauervorsprünge verleihen Charakter. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Ein gemütliches Reich

Und, obwohl noch fast unbewohnt, nimmt das private Reich schon sehr gemütliche Formen an. Der großzügig gestaltete Küchenbereich bietet mit der L-Form reichlich Platz zum gemeinsamen Kochen. Der gegenüberliegende Essbereich, mit raffiniertem Oberlicht und herrlicher Fensterfront, gibt den Blick in den Garten frei.

Im Hause Sikora gibt es noch echten Filterkaffee. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Im ebenfalls angrenzenden Wohnbereich dominiert eine dunkelgraue, große Couch den lichtdurchfluteten Raum. "Durch die ständigen Zubauten sind die Säulen, Durchgänge und Mauervorsprünge entstanden. Wir versuchen, mit schlichtem Stil eine gewisse Ruhe reinzubringen", sagt Mölgie, der sich bereits sehr daheim im neuen Domizil fühlt.

Zur Person

Philipp "Mölgie" Sikora ist Sänger und Gitarrist der Welser Rockband Krautschädl, die nach 15 Jahren und um zwei Amadeus Austrian Music Awards (größter österreichischer Musikpreis) reicher derzeit auf Abschiedstour ist. Das letzte Konzert geht am 31. August im Welser Schlachthof über die Bühne.

Mit der Band Krautschädl holte Mölgie 2012 und 2019 den Musikpreis Amadeus Awards in der Kategorie „Hard & Heavy“. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Nachgefragt

Mein Lieblingsplatz: Ich mag es, auf den Stufen vor der Eingangstüre zu sitzen.

Immer im Kühlschrank: "All I need"-Teedosen in allen möglichen Variationen. Es gibt weißen, schwarzen und grünen Tee.

Derzeit am Nachtkasterl: Das Buch "Eine kurze Geschichte der Menschheit" von Yuval Noah Harari.

Die Gartenhütte ist im Grün versteckt: „Hier wohnen sogar Fledermäuse.“ Bild: VOLKER WEIHBOLD

