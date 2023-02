Fast die Hälfte der heimischen Senioren hat ein eigenes Haus

1,52 Millionen Österreicher sind zwischen 65 und 84 Jahre alt. Was die Wohnsituation betrifft, leben Senioren zumeist großzügig: 45 Prozent der Pensionisten besitzen Hauseigentum, zehn Prozent leben in Eigentumswohnungen, 17 Prozent sind Mieter. Der Rest verteilt sich auf Seniorenwohnprojekte und -heime.

Diese Zahlen gehen aus der kürzlich veröffentlichten Studie "Senior Living Austria 2023+" des Beratungsunternehmens RegioPlan Consulting im Auftrag der Wiener Immobilienplattform Ephic Real Estate hervor.

Menschen der Generation 65+ stehen in Österreich demnach durchschnittlich 86 Quadratmeter und drei Zimmer pro Wohneinheit zur Verfügung. Die Wohnkosten betragen im Schnitt 328 Euro pro Monat. "Der Umzug in ein Seniorenwohnprojekt mit angebotenen Flächen zwischen 40 und 50 Quadratmeter stellt für Senioren nicht selten einen Einschnitt dar", sagt Klaus Weichselbaum, Projektmanager bei Ephic Real Estate.

Es liege daher an den Betreiberfirmen, Modernität, Vernetzung, Designorientierung und Individualität der Wohneinheiten zu garantieren, so Weichselbaum. Denn das Credo der heutigen Generation 65+ laute Selbstbestimmtheit im Alter. Infolge dessen sei mit steigendem Bedarf an betreutem Wohnen zu rechnen – als Gegenmodell zum klassischen Seniorenwohnheim.

"Bielefelder Modell" als Vorbild

Als richtungs- und zukunftsweisendes Konzept wird in der Studie das "Bielefelder Modell" genannt. Dabei werden barrierefreie Wohnungen in allen Stadtteilen an Senioren vermietet, und ein sozialer Dienstleister steht rund um die Uhr an Stützpunkten zur Verfügung. Das angebotene Hilfs- und Betreuungsangebot ist von den Bewohnern nur im Bedarfsfall zu bezahlen. Auch der Einsatz von Technik werde wichtiger, beispielsweise bei Sturzmeldesystemen, Hilferufanlagen und diversen Meldesystemen. Das soll die Autonomie der Senioren fördern und Pflegepersonal entlasten.

Potenzial sieht Ephic Real Estate außerdem in der Zusammenarbeit zwischen Hoteleigentümern und Immobilienfirmen. "Zwischen Hotel- und Seniorenwohnmarkt können smarte Verbindungen geschaffen werden, da beide Klassen in ähnlicher Weise betrieben werden können", sagt Weichselbaum. Voraussetzung sei aber, die Bedürfnisse der Senioren zu kennen.

