EZB-Direktorin Schnabel: Preise für Immobilien bei Inflation einrechnen

Die Europäische Zentralbank (EZB) soll nach Ansicht der EZB-Direktorin Isabel Schnabel bei der Bewertung der Inflation auch den Anstieg der Preise für Wohneigentum berücksichtigen. Der Immobilienboom erhöhe das Risiko, dass die Währungshüter zu spät bei der Änderung der Geldpolitik agierten, sagte die deutsche Ökonomin am Dienstag in einem Interview mit der "Financial Times".

Die Einbeziehung von selbst genutztem Wohneigentum in die Inflation würde nach einer Untersuchung der EZB die Messung der Teuerung in der Eurozone teils erheblich beeinflussen. Zwar lägen seit 2011 die Unterschiede in der Inflationsrate maximal bei 0,3 Prozentpunkten, wenn selbst genutztes Wohneigentum berücksichtigt würde. Würden in der Messung der Teuerung jedoch schwankungsreiche Preise für Lebensmittel und Energie ausgeklammert, wäre der Einfluss erheblich stärker ausgeprägt. Der größte Unterschied sei im zweiten und dritten Quartal 2021 zu sehen gewesen mit 0,4 bis 0,6 Prozentpunkten.

Die sogenannte Kerninflation, in der Lebensmittel und Energie herausgerechnet sind, ist eine wichtige Messgröße für die EZB bei der Festlegung ihrer Geldpolitik.

Isabel Schnabel plädiert dafür, selbst genutztes Wohneigentum bei Inflation zu berücksichtigen. Bild: rts/Bensch

Laut Schnabel erhöht die derzeitige Dynamik auf dem Immobilienmarkt das Risiko, dass die Währungshüter zu spät bei der Änderung der Geldpolitik reagieren. Die EZB strebt eine Inflationsrate von 2,0 Prozent an. Angeheizt von teurer Energie war die Inflation im Jänner jedoch auf einen Rekordwert von 5,1 Prozent gestiegen. Die EZB wolle sich nach ihrer umfassenden Strategieüberprüfung dafür einsetzen, dass in der Zukunft selbst genutztes Wohneigentum in der Berechnung der Inflationsrate einbezogen wird.

Im Unterschied zu anderen Währungsräumen wie den USA sind die Kosten dafür nicht im Warenkorb des Europäischen Statistikamts Eurostat enthalten. Bisher werden dort nur Mieten erfasst. Die EZB hat es aber nicht allein in der Hand darüber zu entscheiden, anhand welcher Faktoren Eurostat und die nationalen Statistikbehörden die Inflationszahl berechnen.