Wer in Österreich ein Haus oder eine Wohnung sein Eigen nennen kann, ist damit – aus einem europäischen Blickwinkel betrachtet – in der Minderheit. Die Eigentumsquote beträgt bei uns 55,3 Prozent und wird europaweit nur von Deutschland mit 50,4 Prozent unterboten. Das geht aus einer aktuellen Studie des Preisvergleichsportals Compare the Market hervor.