Europas Wohnungsneubau wittert 2026 Morgenluft

Beim Wohnungsneubau in Europa könnte es im nächsten Jahr wieder bergauf gehen. Dann dürften 1,53 Millionen Wohnungen fertiggestellt werden – und damit voraussichtlich um 3 Prozent mehr als 2025, wie das deutsche ifo-Institut zu Prognosen der Forschergruppe Euroconstruct mitteilte. Für 2025 erwarten die internationalen Baufachleute in Europa noch einen Rückgang der fertiggestellten Wohnungen um 5,5 Prozent auf 1,48 Millionen Einheiten. Das wäre der tiefste Stand seit 2015.

Positive Signale kommen demnach vor allem aus dem Norden Europas. "In den nordischen Ländern erholen sich die Märkte nach dem vorangegangenen Einbruch wieder kräftig", sagte ifo-Bauexperte Ludwig Dorffmeister. In Schweden (plus 12 Prozent) wird der Prognose zufolge schon 2025 mehr Wohnraum gebaut. 2026 steigen demnach auch in Dänemark (plus 28 Prozent), Finnland (plus 23 Prozent) und Norwegen (plus 13 Prozent) die Fertigstellungen. Ähnlich sei die Entwicklung in Polen (plus zehn Prozent). In Österreich (minus neun Prozent), Frankreich und Italien (minus drei Prozent) allerdings sinkt 2026 die Zahl der errichteten Wohnungen zum Vorjahr.

In Deutschland hingegen dürfte die Zahl der gebauten Wohnungen von 294.000 im Jahr 2023 bis 2027 stetig sinken – auf dann 165.000. "In Deutschland verhindern derzeit vor allem die hohen Baukosten eine rasche Marktbelebung", sagte Dorffmeister.

Dynamik im Tiefbau

Der europäische Tiefbau – also der Bau von Straßen, Eisenbahnlinien, Brücken oder Tunneln – wächst laut ifo-Institut. Er profitiert von umfangreichen öffentlichen Investitionen und langfristigen Infrastrukturprojekten, wie dem Ausbau von Verkehrs- und Energieinfrastruktur. Diese Dynamik dürfte bis zum Jahr 2027 nachlassen.

