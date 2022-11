Einfamilienhäuser sind weniger gefragt

4633 Einfamilienhaus-Immobilien wechselten im ersten Halbjahr dieses Jahres in Österreich den Besitzer – 130 weniger als im Vorjahreszeitraum, im Vergleich zu 2018 waren es sogar 1286 weniger. Es ist der niedrigste Wert seit 2014. Das geht aus einer Analyse hervor, die das Immobilienmakler-Netzwerk Remax am Mittwoch veröffentlicht hat.

Nach Beginn der Pandemie sei der Trend zum Einfamilienhaus besonders zwar stark gewesen, sagt Bernhard Reikersdorfer, Geschäftsführer von Remax Österreich. Mittlerweile sehe man auf dem Markt aber eine Situation, die in den Statistiken noch nicht zur Gänze angekommen sei. "Aufgrund von stark steigenden Lebenshaltungskosten, einer Inflation so hoch wie schon lange nicht mehr, steigenden Zinsen und Verschärfungen bei der Kreditbeschaffung ist die Anzahl der Einfamilienhaus-Interessenten, die sich einen Kauf auch leisten können, deutlich zurückgegangen."

Die Preise haben in den vergangenen sechs Monaten noch einmal ordentlich angezogen: Laut der Erhebung kostete ein Einfamilienhaus in Österreich im ersten Halbjahr 2022 im Schnitt 347.313 Euro (ein Plus von 13,1 Prozent) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Fünfjahresvergleich stiegen die Preise um 55 Prozent. Reikersdorfer erwartet nun eine Entspannung bei den Preisen.

Weniger Umsatz in Oberösterreich

Das spiegelt sich auch im Gesamtwert der Einfamilienhäuser, die den Besitzer gewechselt haben. Insgesamt 1,91 Milliarden Euro, und damit 105 Millionen Euro mehr als im ersten Halbjahr 2021 und der höchste Wert insgesamt, wurden bei Verkäufen von Einfamilienhäusern im ersten Halbjahr umgesetzt.

Die größten Zuwächse bei den Verkaufsumsätzen verzeichneten die Steiermark (plus 59 Millionen Euro) und Niederösterreich (plus 29 Millionen Euro). Unter dem Vorjahresumsatz lagen 2022 nur Oberösterreich (minus 11 Millionen) und Tirol (minus 35 Millionen).