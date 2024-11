Eine PV-Anlage, so groß wie drei Fußballfelder

Der Glücksspielkonzern Novomatic hat an seinem Sitz in Gumpoldskirchen eine der größten Dach-Photovoltaik-Anlagen Niederösterreichs errichtet. Die Anlage mit einer Fläche von 20.000 Quadratmetern wurde diese Woche eröffnet. Mehr als 4600 Solarpaneele wurden auf den Dächern installiert.

Laut Unternehmensangaben werden mit der PV-Anlage in der Größe von drei Fußballfeldern rund zwei Millionen Kilowattstunden Strom jährlich erzeugt. Damit könne man am Standort einen erheblichen Anteil des jährlichen Energiebedarfs decken.

Der nachhaltig erzeugte Strom wird neben der Verwendung in den Büro- und Produktionsanlagen auch in die eigens errichteten Ladestationen für den E-Fuhrpark fließen. Auch internationale Tochtergesellschaften würden bereits signifikante Anteile ihres Strombedarfs aus eigenen PV-Anlagen decken, etwa in Deutschland, Italien, Polen, Südafrika sowie Australien.

Laut Novomatic wird so der ökologische Fußabdruck verringert, jährlich würden mehr als 1100 Tonnen CO2 eingespart werden. Das entspreche einer CO2-Kompensation von 90.500 Bäumen.

Laut Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner kommt die Hälfte des gesamten österreichischen Windstroms und ein Viertel des gesamten österreichischen Photovoltaik-Stroms aus Niederösterreich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Gumpoldskirchen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.