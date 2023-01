Ein Strich in der Wüsten-Landschaft

Neun Millionen Menschen sollen im Jahr 2030 in der Stadt leben – so viele wie derzeit in ganz Österreich.

Dezent ist nur der Name. "The Line" – zu Deutsch "die Linie" oder "das Lineal" – hat der saudische Kronprinz und Premierminister Mohammed bin Salman jene Stadt getauft, die sich quer durch das absolutistische Königreich erstrecken soll. Das Besondere: Die Stadt soll 170 Kilometer lang und 500 Meter hoch, aber nur 200 Meter breit sein. Und sie soll ab 2030 Platz für neun Millionen Menschen bieten – so viele, wie derzeit in ganz Österreich leben. Erste Pläne für "The Line" hatte