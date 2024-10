Die Netz OÖ produziert nun auch selbst Strom

Auch die Netzbetreiber wollen einen Beitrag zur Energiewende leisten: Das Netzführungszentrum der Netz Oberösterreich hat diese Woche eine erste Photovoltaikanlage in Betrieb genommen.



Die Anlage auf dem Dach des Netzführungszentrums in der Wattstraße ist so dimensioniert, dass mit der Erzeugung ein wesentlicher Teil des Eigenbedarfs gedeckt wird. Eine Netzeinspeisung findet nicht statt, der Strom wird selbst verbraucht. An Sonnentagen soll so ein wesentlicher Teil des für Rechenzentrum und Klimatisierung benötigten Stroms selbst erzeugt werden. Die 104 Module wurden auf insgesamt 210 Quadratmetern Dachfläche verbaut und haben eine Maximalleistung von knapp 45 Kilowattpeak (kWp).



Vom Netzführungszentrum aus werden alle Steuer- und Überwachungsfunktionen des Strom- und Gasnetzes der Netz Oberösterreich bedient. Auch bei neuen Umspannwerken wird künftig ein Teil des Eigenbedarfs mit Sonnenstrom gedeckt werden: Derzeit entstehen bei den beiden Umspannwerk-Baustellen in Rottenbach und Klaus PV-Anlagen mit jeweils einer Kapazität von 20 bis 30 kWp. In Rottenbach wird die Anlage mit dem Umspannwerk gegen Jahresende in Betrieb gehen.



Das Stromnetz der Netz OÖ hat eine Länge von 33.684 Kilometern. Es gibt 61 Umspann- und Schaltwerke sowie 9370 Trafostationen.

