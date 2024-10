Der Vorplatz von Notre-Dame soll begrünt werden

Besucher der frisch renovierten Pariser Kathedrale Notre-Dame sollen künftig im Schatten Schlange stehen können. Der bisher zugepflasterte Vorplatz des Gebäudes soll nach den Plänen der Stadt bis 2028 komplett umgestaltet werden. Bis dahin sollen unter anderem 150 Bäume gepflanzt werden, die den Vorplatz "wie eine Waldlichtung" erscheinen lassen.

"Wir ändern nicht alles, wir respektieren die lange Geschichte des Orts, aber wir wollen ihn an den Klimawandel anpassen", sagte der belgische Architekt Bas Smets, der mit dem Umbau betraut ist. Nach der für Anfang Dezember 2024 geplanten Wiedereröffnung der bei einem Brand 2019 stark beschädigten Kathedrale werden jährlich bis zu 15 Millionen Besucher erwartet.

Die frühere Tiefgarage unter dem Vorplatz soll in einen Empfangsraum umgestaltet werden, der ein Café, eine Buchhandlung und Toiletten bietet. Von dort aus sollen die archäologischen Grabungen unter der Kathedrale erreichbar sein. Zudem soll ein neuer Zugang zum Seine-Ufer geschaffen werden. Die Bauarbeiten, die im Herbst 2025 beginnen sollen, werden der Kathedrale "ihren Rahmen zurückgeben, in dem sie strahlen kann", sagte die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Die Baukosten werden auf 50 Millionen Euro geschätzt.

Die Kathedrale selbst soll am 7. Dezember wiedereröffnet werden. Die erste Messe soll dann am 8. Dezember gefeiert werden. Der Einlass in die Kathedrale wird weiter kostenfrei sein, allerdings sollen sich Besucher im Internet für bestimmte Zeiten anmelden. Anderenfalls sei mit langen Wartezeiten zu rechnen. Die Website ist bisher noch nicht freigeschaltet.

Kleinere Pilgergruppen können die Kathedrale ab Februar nach Anmeldung besuchen. Im März soll die Anmeldung für Reisegruppen eröffnet werden, die dann ab Juni kommen können. Die Diözese bildet derzeit etwa 500 freiwillige Helferinnen und Helfer aus, die die Besucher leiten sollen.

