Der Quadratmeter kostet in Paris fast 14.000 Euro

Dafür haben Experten die Daten aus 68 Großstädten in 23 europäischen Ländern verglichen.

Das Ergebnis spricht eine klare Sprache: Teuerste Stadt in Europa ist laut Deloitte Paris. In Frankreichs Hauptstadt kostet der Quadratmeter durchschnittlich 13.462 Euro, gefolgt von München mit 10.500 Euro. Deutlich darunter liegen London (8426), Oslo (8417), Frankfurt (8400), Amsterdam (7600) und Kopenhagen (7300). Zum Vergleich: Für Wien weist die Deloitte-Studie einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 5788 Euro aus, für Linz einen von 4382 und für Graz einen von 3416. Vergleichsweise günstig ist der Kauf einer Immobilie hingegen in den bulgarischen Großstädten Varna und Burgas am Schwarzen Meer. Dort sind neue Wohnungen im Durchschnitt für rund 900 Euro pro Quadratmeter zu haben.

Paris auch bei Mietpreisen voran

Bei den Monatsmieten war Paris ebenfalls am teuersten – mit durchschnittlich 29,10 Euro pro Quadratmeter, gefolgt von Oslo, London und Amsterdam.

Österreich liegt bei den Monatsmieten im europäischen Vergleich im hinteren Mittelfeld. In Graz sind es durchschnittlich 10,40 Euro, in Linz 10,22 Euro, in Wien 8,66 Euro. Am günstigsten sind Varna und Burgas mit 3,70 bzw. 2,90 Euro.