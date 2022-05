Martin Rummel ist umzugserprobt. Der 48-jährige Cellist war aufgrund seines Berufs in den vergangenen 30 Jahren in verschiedenen Teilen der Welt unterwegs und hat entsprechend oft Kisten gepackt. Der Umzug im Herbst 2021 nach Linz, aufgrund der Bestellung zum neuen Rektor der Bruckneruni, brachte aber eine Reihe von neuen Herausforderungen: Es gab zwei Umzüge parallel zu organisieren, und dann wurde Rummel auch noch gebeten, in Griechenland als Cellist einzuspringen. Dazu kamen die langen