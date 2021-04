Der Baustoff direkt vor der Haustür Holzbauanteil soll gesteigert werden

Bei 42 Prozent liegt der Anteil von Holzbauten an der Gesamtzahl der Bauvorhaben in Oberösterreich. "Wir möchten dazugewinnen und den Gesamtanteil in den kommenden fünf Jahren auf 45 Prozent steigern", sagte Josef Frauscher, Landesinnungsmeister Holzbau, kürzlich bei einer Pressekonferenz. Das Landes-Agrarressort und die Innung wollen mit einer Imagekampagne zeigen, dass der uralte Bau- und Werkstoff Holz ein unverzichtbarer Faktor in einer modernen Gesellschaft ist.

"Die bauphysikalischen Vorteile von Holz kombiniert mit moderner Technik eröffnen große Möglichkeiten in allen Bereichen des Bauwesens. Wir haben den Rohstoff und das Know-how im Land. Gut fürs Klima, gut für die regionale Wirtschaft", sagt Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger.

Holzbau habe freilich noch viel Luft nach oben, etwa bei Aufbauten oder bei Gebäudeaufstockungen im urbanen Bereich, in der städtischen Nachverdichtung, im Einfamilienhausbau oder im Genossenschaftsbau. "Das gilt auch für die thermische Sanierung", betont Frauscher vor dem Hintergrund, dass die Bundesregierung bei der thermischen Sanierung Tempo macht.

"Gerade beim so wichtigen Thema Emissionsreduktion und Klimaziele kann Holz mit seinen Eigenschaften punkten", sagt Frauscher. So wachse pro Sekunde ein Kubikmeter Holz nach, was jeden Tag den Holzzuwachs ergibt, den man für 2100 neue Einfamilienhäuser benötigen würde.

Oder: Ein durchschnittliches Einfamilienhaus aus Holz bindet rund 40 Tonnen CO2, was dem durchschnittlichen CO2-Ausstoß eines PKW in 26 Jahren entspricht. Oder: Holzprodukte sind Kreislaufprodukte – nach einer ersten Nutzung können sie in anderer Form weiterverwendet werden und schonen so Ressourcen. Der Bau- und Werkstoff Holz werde also bei der Erreichung der Klimaziele eine noch wichtigere Rolle einnehmen.

Frauscher verweist auf die bundesweite thermische Sanierungsoffensive, wo über den "Sanierungsscheck" klimafitte Einzelbauteilsanierungen (z. B. Fassade, oberste Geschoßdecken, Fenster) oder Gesamtsanierungen gefördert werden. Dazu kommen Bundesländerförderungen, also etwa die Sanierungsunterstützungen im Rahmen der oberösterreichischen Wohnbauförderung, wo es genauso Bauteil- und Gesamtförderungen gibt. Bautechnisch ist selbst die thermische Sanierung ganzer Gebäude längst keine Hexerei.

43.000 Betriebe

Bei Bauten mit Holz verbleibt nahezu die gesamte Wertschöpfung in der Region. "Holz ist der Baustoff vor Ort und wächst ständig nach. Von den Baumschulen über die Bäuerinnen und Bauern als Waldeigentümer bis zu den Sägen und Holzbaufirmen: Wir haben die gesamte Wertschöpfungskette im Land", sagt Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger.

Die heimischen Wälder sind die Grundlage einer sehr langen Wertschöpfungskette. Knapp 43.000 Betriebe – vom den Waldbauern über die Sägeindustrie, Tischler, Holz- und Baustoffhandel bis Holzbauunternehmen, ohne Papier- und Pappeerzeuger bzw. -verarbeiter – gibt es alleine in unserem Bundesland in diesem Sektor. Diese beschäftigen kumuliert über 64.100 Menschen.