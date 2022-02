Im Zentrum der oberösterreichischen Landespolitik stehen Bauarbeiten an: Wichtige Bereiche des Landhauses in Linz werden umgebaut beziehungsweise saniert. Die Arbeiten laufen laut Büro von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) Mitte Februar an und dauern bis Mai 2022, danach wird auch noch während der Sommerferien gewerkt. Dass die Landtags- und Ausschusssitzungen derzeit wegen Corona nicht im Landhaus, sondern im Ursulinenhof und in den Redoutensälen stattfinden, erleichtert die Abwicklung.