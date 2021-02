Das schmalste Haus von London steht zum Verkauf

Das in auffälligem Blau bemalte Gebäude im Stadtteil Shepherd’s Bush ist im Erdgeschoß nur 1,6 Meter breit. David Myers von der Immobilienagentur Winkworth preist das eigenwillige Haus als Teil der "Londoner Magie" an.

In der viktorianischen Epoche war das Gebäude ein Hutgeschäft. An die vergangenen Zeiten erinnern die alte Glasfassade und eine Lampe in der Form eines Bowler-Hutes. Zu den Überraschungen hinter der Fassade zählen stark abweichende Maße der unterschiedlichen Etagen. Die schmalste Etage ist das Erdgeschoß mit der Küche.

Wendeltreppen führen vom zweiten Stock, in dem sich ein Bad und eine Dusche befinden, zum Schlafzimmer in der dritten Etage. Dieses kann allerdings nur durch eine Klappluke erreicht werden. Das Haus sei geeignet für ein "junges Paar" oder einen "einzelnen Menschen", die sich von der "Schönheit" begeistern ließen, sagt Myers.