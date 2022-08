Das Gewölbe hat auch im Neubau wieder Saison

"Wir sind mit dem Deckenbetonieren fast fertig": Das kann eine Schreckensbotschaft für einen Gewölbebauer sein. Denn ist ein Häuslbauer mit dem Rohbau fertig, kann mit einem tragenden Gewölbe nichts mehr angefangen werden.

Doch es geht auch anders. Denn wenn es nicht tragend sein soll, kann Gewölbeoptik (bei passender Raumhöhe) auch weniger aufwendig erreicht werden. "Wir haben mit unserer Leichtbautechnik gute Erfahrungen", sagt Raphael Grünberger. Er ist im gleichnamigen Gewölbebauunternehmen seines Vaters Karl Grünberger in Grünbach bei Freistadt tätig.

Im Leichtbau werden mit Putzgittertechnik und Eisenelementen als Formgeber Gewölbe ohne statische Wirkung gebaut. So kann die Küche zur Gutsküche werden, das Badezimmer eine römisch anmutende Kuppel bekommen oder der Weinkeller Gewölbe-technisch nachgerüstet werden. Leichtbau kostet rund 400 Euro pro Quadratmeter. Gemauerte, tragende Gewölbe sind nicht unter 1000 Euro pro Quadratmeter zu haben. Die haben dann so klingende Namen wie "Böhmisches Platzl" oder heißen schlicht Tonnengewölbe.

Gewölbebauer sind rar. Denn diese alten Bautechniken beherrschen nur noch wenige. Eine offizielle Lehre gibt es nicht. Gewölbebau ist im Maurerhandwerk enthalten, wird aber oft hintangestellt.

Grünbach bei Freistadt ist übrigens ein kleines Zentrum des Gewölbebaus. In Sichtweite von Grünberger befindet sich Mitbewerber Gewölbebau Jahn.

Grünberger beschäftigt fünf Mitarbeiter und fertigt vom Weinkeller über Gartenhäuser, Mauern bis hin zu Renovierungen die gesamte Ziegel- und Steinbaupalette. "Bei uns gibt’s alles aus einer Hand", sagt Raphael Grünberger. Muss die Optik perfekt sein, werden auch historische Steinböden aus Frankreich und Wiener Gründerzeitziegel mit Prägestempel aufgetrieben.

Grünberger hat auch das Gewölbe der sogenannten "Gelben Treppe" in der Residenz München nach historischem Vorbild mit alten Techniken wiederhergestellt. Die Rezeptur für den Kalkmörtel von anno dazumal musste übernommen und ein Schuss Weißbier zugefügt werden.

Auch bei Hochwasser-Katastrophen wird Grünberger gerufen. Dann nämlich, wenn (wie im Gasthaus Baumgartner in Peiting in Bayern) Säulen eines Gewölbes unterspült wurden und getauscht werden müssen. Das Gewölbe wurde gehoben, damit die Last von den Säulen kommt. So konnten die unterspülten Fundamente erneuert werden. Dafür gab es den bayerischen Denkmalpflegepreis.