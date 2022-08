Eva-Maria Pürmayer ist im Hotel aufgewachsen. "Wir hatten unsere Zimmer zwischen den Hotelgästen und haben im Gastzimmer Hausübung gemacht", sagt sie und sitzt dabei nun als Hotelchefin wieder auf diesem Platz im Romantikhotel Bergergut in Afiesl. Trennung von Beruf und Privat sei in ihrem Job schwierig. So lud Pürmayer zum Zeigen des eigenen Wohnumfeldes in ihr Hotel ein. Die 35-Jährige hat nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters den Familienbetrieb "völlig ungeplant" übernommen – und