Chinas Immobilienkrise zieht immer weitere Kreise

Laut der Untersuchung gab es in 69 von 100 analysierten Städten einen Preisrückgang im Vergleich zum Vormonat. Dazu gehören auch die Metropolen Peking und Shanghai. Obwohl der Rückgang zumeist nur gering ausfiel, werten Analysten das als Alarmsignal für die jahrelang florierende Immobilienbranche in China, die etwa ein Viertel zum Bruttoinlandsprodukt der Volkswirtschaft beiträgt.

Chinas Zentralbank hatte bereits in der vergangenen Woche eingegriffen und den Hypothekenzins für Hauskäufer gesenkt, um die Nachfrage anzukurbeln. "Peking muss möglicherweise eine umfassendere Lösung in Betracht ziehen, um das Dilemma auf dem Immobilienmarkt zu lösen", schrieben die Ökonomen des Finanzhauses Nomura.

Dritte Großbank in Nöten

Zuletzt hatte auch die weltweit größte Bank ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) bekannt gegeben, wegen der Immobilienkrise in Schwierigkeiten geraten zu sein. Grund sind steigende Forderungsausfälle. Bis Ende Juni stieg die Summe der faulen Kredite auf 38,8 Milliarden Yuan (5,6 Milliarden Euro), wie aus der Halbjahresbilanz der Bank hervorgeht. ICBC ist bereits die dritte chinesische Großbank, die Forderungsausfälle im Immobiliensektor meldet.

Verschreckte Hauskäufer

Die Pleite von Bauträgern hat in den vergangenen Monaten zum Aus oder zur Verzögerung von Wohnbauprojekten geführt. Viele Chinesen boykottierten die Zahlung ihrer Hypotheken. Die Baubranche steht dabei nicht nur wegen der Corona-Pandemie unter Druck. Die Regierung hat ihre Kampagne gegen Spekulanten verschärft – auch aus Sorge vor einer Preisblase.

Zudem hat die Krise um den angeschlagenen Immobilienriesen Evergrande viele potenzielle Hauskäufer verschreckt. Um hier gegenzusteuern und die Nachfrage wieder anzukurbeln, haben seit Jahresbeginn mehr als 80 chinesische Städte entsprechende Maßnahmen ergriffen. Dazu gehören beispielsweise Subventionen, niedrigere Hypothekenzinsen und geringere Anzahlungen.