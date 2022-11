China ändert Regeln für Immobilienkonzerne

Chinas Regierung hat ein Maßnahmenpaket zur Stützung des kriselnden Immobiliensektors aufgelegt. Künftig erhalten Immobilienentwickler die Möglichkeit, bei der Finanzierung ihrer Bauprojekte mehr Geld aus Vorverkäufen zu nutzen, wie aus einer Mitteilung der chinesischen Banken- und Versicherungsaufsicht von dieser Woche hervorgeht.

Demnach könne auf bis zu 30 Prozent der Mittel zugegriffen werden, wenn dies durch Bankgarantien abgesichert werde. Zuvor hatten Medien bereits über ein umfangreiches Hilfsprogramm für den angeschlagenen Immobilienmarkt berichtet und sich dabei auf informierte Kreise berufen.

Dabei handelt es sich um ein 16 Punkte umfassendes internes Richtlinienpaket zur Förderung einer "stabilen und gesunden Entwicklung" der Branche. Mit dem Paket will das Regime um Staatspräsident Xi Jinping unter anderem die Liquiditätsprobleme der Immobilienentwickler angehen, etwa durch Kreditverlängerungen. Gleichzeitig sollen demnach aber auch Anzahlungsanforderungen für Haus- und Wohnungskäufer aufgeweicht werden. Die Maßnahmen seien ein "Wendepunkt" in der Baupolitik Chinas, sagte der Chinaexperte der Beratungsfirma Nomura, Ting Lu.

Evergrande und Geisterstädte

Chinas Immobiliensektor steckt bereits länger in einer schweren Krise, zu deren Symbol Evergrande wurde, das wohl am höchsten verschuldete Immobilienunternehmen der Welt. Die Schulden wurden im vergangenen Jahr auf rund 300 Milliarden US-Dollar geschätzt. In China stehen schon lange Millionen Wohnungen leer, Geisterstädte sind sogar während der regen Bautätigkeit entstanden.

Die Immobilienkrise wirkt sich auch auf andere Wirtschaftsbereiche aus, sinkt doch die Nachfrage etwa nach Stahl und Beton. Zudem verloren viele Menschen ihren Arbeitsplatz.

Die Preise für neue Wohnungen fielen im Oktober so schnell wie seit sieben Jahren nicht mehr, geht aus Reuters-Berechnungen auf Basis von Daten des Statistikamts hervor.