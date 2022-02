"Eigentlich bin ich ein echter Stadtmensch", sagt Charity Guedou, die mit ihrem Ehemann und ihren zwei kleinen Kindern in Kematen am Innbach in einem alten Bauernhaus lebt. "Eigentlich" ist die 34-Jährige HAK-Absolventin, war lange Zeit in der IT-Branche tätig und machte nebenbei die Ausbildung zur Zumba-Trainerin. "Weil ich für mein Leben gerne tanze", erzählt die Frau, die in Wels aufgewachsen ist.