"2226" ist die Zauberzahl eines Energiesparprojekts, das in der Seestadt Aspern in Wien mit drei in Bau befindlichen Bürogebäuden zu je fünf Etagen Maßstäbe setzt. Denn ohne Heizung, Kühlung und Lüftung soll eine Bandbreite von 22 bis 26 Grad Celsius und ein angenehmes Raum- und Arbeitsklima erreicht werden.