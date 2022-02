Büroflächen: Linz erwacht aus einem Dornröschenschlaf

Lediglich ein Projekt in der Salzburger Straße mit rund 3000 Quadratmetern sei neu auf den Markt gekommen, heißt es in der Detailauswertung für Linz.

Aktuell seien aber mehrere größere Projekte in Entwicklung – "Techbase" in der Zollamtstraße mit rund 37.000 Quadratmetern Nutzfläche, die Neugestaltung des früheren Nestlé-Areals und der Tabakfabrik, die "Postcity" in der Nähe des Hauptbahnhofs mit 150.000 Quadratmetern und der Bürocampus "The Office Linz" in der Hanuschstraße (6600 m2).

"Linz ist ein sehr spannender Markt. Die drittgrößte Stadt Österreichs, die auch wirtschaftlich ganz oben mitspielt, hat, getrieben durch mehrere Quartiersentwicklungen, in den kommenden Jahren das Potenzial, aus dem aktuellen Dornröschenschlaf zu erwachen," sagt Remax-Experte Stefan Krejci.