Flächenfraß, Zersiedelung, verödende Ortskerne: Diese Entwicklungen brennen Kritikern der Raumordnungspolitik in Österreich unter den Nägeln.

Wie berichtet, arbeitet Oberösterreichs Landesrat Markus Achleitner (VP) derzeit an einer Novelle der Raumordnung. Der Fachentwurf liegt laut dem Büro Achleitner mittlerweile vor. Er wird vom Verfassungsdienst geprüft und für das öffentliche Begutachtungsverfahren aufbereitet.

Einen Appell für eine tiefgreifende Reform gibt es nun von rund 90 Architekten und Fachleuten aus der Baubranche. Sie haben sich zu der Initiative "Fairplanning" zusammengeschlossen und einen offenen Brief an die Mitglieder der Landesregierung geschickt, der heute, Freitag, ankommen sollte.

"Bringen wir den Raum in Ordnung" sei die Devise, so der Architekt Markus Rabengruber, der als Sprecher der Initiative agiert: "Wir müssen ganz sparsam mit dem Raum umgehen." Grünzonen, bebautes Gebiet und Verkehr würden ineinandergreifen, sagt der Architekt Ulrich Aspetsberger, der auch Obmann des afo architekturforum oberösterreich ist: "Darum braucht es ein überregionales Konzept." Raumordnung sei eine existenzielle Frage, sagt der Baukultur-Publizist und Ausstellungsmacher Tobias Hagleitner, der den Brief ebenfalls unterschrieben hat: "Sie ist die Basis für die Entwicklung unserer Gesellschaft." Zwar wird Achleitner attestiert, dass er sich dem Thema stärker widme als seine Vorgänger. Die in die Offensive gehenden Planer befürchten aber wieder keine echte Reform.

In dem offenen Brief ist von "fatalen Fehlentwicklungen" die Rede. Die fortschreitende Verbauung von Grünflächen müsse man stoppen, Oberösterreich liege hier im negativen europäischen Spitzenfeld. Es gehe um Klimaschutz und eine Reduktion der Kosten für die öffentliche Hand. "Wir bieten unsere konstruktive Partnerschaft an", heißt es. Mehrere Punkte werden in dem offenen Brief aufgezeigt, kritisiert bzw. gefordert:

Landes-Grünzonenplan: Grünzonen, wie es sie in regionalen Raumordnungsprogrammen für Linz und Eferding gebe, sollten für ganz Oberösterreich festgelegt und geschützt werden. Unlängst erfolgte Aufweichungen wie in Linz müssten zurückgenommen werden.

Grünzonen, wie es sie in regionalen Raumordnungsprogrammen für Linz und Eferding gebe, sollten für ganz Oberösterreich festgelegt und geschützt werden. Unlängst erfolgte Aufweichungen wie in Linz müssten zurückgenommen werden. Kompetenzen ordnen: Die Initiative will, dass die politischen Kompetenzbereiche von Raumordnung und Wirtschaft entflochten werden. Raumordnung brauche Unabhängigkeit. Denkbar wäre demnach ein Raumordnungsbeirat mit Kompetenzen vergleichbar mit dem Landesrechnungshof.

Die Initiative will, dass die politischen Kompetenzbereiche von Raumordnung und Wirtschaft entflochten werden. Raumordnung brauche Unabhängigkeit. Denkbar wäre demnach ein Raumordnungsbeirat mit Kompetenzen vergleichbar mit dem Landesrechnungshof. Gemeinden entlasten: Bürgermeister und Gemeinderäte sollen mit der Flächenwidmung nicht alleingelassen werden, heißt es. Entscheidungen sollen demnach interkommunal und überregional getroffen werden.

Bürgermeister und Gemeinderäte sollen mit der Flächenwidmung nicht alleingelassen werden, heißt es. Entscheidungen sollen demnach interkommunal und überregional getroffen werden. Brachen nutzen: Es gebe viele Grundstücke und Bauten, die brach liegen bzw. leer stehen. Die Initiative kritisiert "Widmungsüberhang". Es müssten mehr bestehende Flächen genutzt als neue gewidmet werden. So sollen auch Ortskerne wiederbelebt werden.

Es gebe viele Grundstücke und Bauten, die brach liegen bzw. leer stehen. Die Initiative kritisiert "Widmungsüberhang". Es müssten mehr bestehende Flächen genutzt als neue gewidmet werden. So sollen auch Ortskerne wiederbelebt werden. Pkw-Fixierung beenden: Infrastrukturprojekte im Bereich des öffentlichen und unmotorisierten Verkehrs sollten konsequent Vorrang bekommen, bei der Errichtung von Parkplätzen werden strengere Regelungen gefordert. Die Initiative kritisiert Versäumnissen, die die ländliche Bevölkerung zum Pendeln mit dem Auto zwingen würden. "Wir sind bereits jetzt im Gespräch mit Vertretern der Architekten und Ziviltechniker", sagt Landesrat Achleitner. Die Inhalte des offenen Briefes würden natürlich auch in die Diskussion über die Raumordnungsgesetz-Novelle einfließen.

Die Liste aller Unterzeichnenden findet sich unter fairplanning.at

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at