Bodensysteme für Airport Wien und voestalpine

Zahrer, ein auf die naturnahe Gestaltung von Parkflächen spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Reichersberg (Bez. Ried), hat zwei Großaufträge von heimischen Unternehmen erhalten: Auf dem Gelände des Linzer Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine wurden auf einer Fläche von 1500 Quadratmetern Parkflächen ausgestattet. Für den Flughafen Wien war es eine Fläche von 1000 Quadratmetern, die nun zum Parken genutzt werden kann, aber nicht versiegelt wurde.

Laut Geschäftsführerin Christa Zahrer kommen die Bodensysteme unter anderem auch beim Weingut Esterhazy in Oberpullendorf und bei Red Bull in Oberwang zum Einsatz und sind unter anderem für Parkplätze bei Supermärkten, private Parkflächen, Siedlungsstraßen, Feuerwehrzufahrten, den Linienverkehr, Bankettbefestigungen, Geh- und Radwege, als Unterbau für Reit- und Fußballplätze und als Parkflächen für E-Tankstellen geeignet. In der begrünten Variante würde CO2 gebunden.

Österreich sei mit zunehmender Bodenversiegelung konfrontiert, so Zahrer. Man biete Lösungen für zu sanierende Parkflächen. Das Produkt werde aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Der Boden als wertvoller Lebensraum, Wasserregulator und Rohstofflieferant bleibe erhalten. Die Entsiegelung alter Asphaltflächen wird mit 30 Euro je Quadratmeter vom Land Oberösterreich gefördert.

