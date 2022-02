Die negativen Auswirkungen der Versiegelung wertvoller Flächen sind in den vergangenen Jahren immer mehr zum Thema in der öffentlichen Diskussion geworden. Am Donnerstag, 3. März, um 19 Uhr eröffnet im afo architekturforum oberösterreich in Linz die Ausstellung "Boden für alle" des Wiener Architekturzentrums (Az W). Dabei sein werden die beiden Kuratorinnen Karoline Mayer und Katharina Ritter.