BIG: Baubetrieb auch im Lockdown, keine Kurzarbeit

Die Strategie zur weitgehenden Aufrechterhaltung des Baubetriebs trotz Corona-Krise sei durch das Ergebnis bestätigt worden – es gebe konzernweit keine Kurzarbeit, teilte die BIG mit.

Auch in der Phase des Lockdowns sei zumindest ein eingeschränkter Baustellenbetrieb unter Einhaltung aller erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen möglich gewesen, so die Bundesimmobiliengesellschaft. Insgesamt seien mehr als 70 Projekte mit einem Investitionsvolumen von 1,6 Milliarden Euro in der Bauphase, damit würden mehr als 20.000 Arbeitsplätze gesichert. Der Konzern habe für die Bewältigung der bisherigen Krisenphase keine staatlichen Hilfen in Anspruch genommen.

Die beiden Geschäftsführer Hans-Peter Weiss und Wolfgang Gleissner wurden wiederbestellt.