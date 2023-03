Betrugsverdacht: Razzien bei Vonovia in Deutschland

In Österreich gehören die Buwog und conwert zum Unternehmen. Diese Woche durchsuchten Ermittler unter anderem die Vonovia-Zentrale in Bochum und mehr als 40 Privat- und Geschäftsräume in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hamburg und Sachsen. Dabei wurden vier Haftbefehle vollstreckt.

Es gehe um den Verdacht "der Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr, der Untreue, des Betruges und anderer Straftaten", teilte die Staatsanwaltschaft Bochum mit. Die Ermittlungen richten sich gegen Mitarbeiter von Vonovia – auch ehemalige – sowie anderer Unternehmen, die für Vonovia Aufträge ausgeführt haben.

Geld untereinander aufgeteilt?

Die Mitarbeiter sollen mehrere für Vonovia tätige Unternehmen bei der Auftragsvergabe bevorzugt und dafür als Gegenleistung Geld oder Sachleistungen erhalten haben. Außerdem sollen sie auch Leistungsverzeichnisse manipuliert haben, um überhöhte Abrechnungen stellen zu können und etwa Handwerkertätigkeiten abzurechnen, die gar nicht stattgefunden haben. Das Geld sollen Beschuldigte untereinander aufgeteilt haben, so der Vorwurf. Vonovia teilte mit, "vollumfänglich mit den Behörden" zu kooperieren und Zugang zu Unterlagen zu gewähren. Man sei sehr "an schneller und umfassender Klärung der Vorwürfe interessiert".

