Am 17. Juni wird gefeiert – der 33. Geburtstag der Mietergenossenschaft "SelbstBau" in Berlin. Wo? In der Kastanienallee 12 am Prenzlauer Berg, ehemaliges Ostberlin. Es handelt sich dabei um vier hintereinanderstehende Häuser mit Substandard-Wohnungen, Kohleöfen, verwucherten Hinterhöfen, Graffiti und kritischen Plakaten an den Wänden.