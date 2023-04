Bergauf, bergab: "Neubaubericht" der Bauträger

Die Baukonjunktur ist, wie berichtet, stark unter Druck gekommen. Nach Branchenschätzungen werden heuer aber noch mehr Wohnungen fertiggestellt, dann wird die Bautätigkeit abflachen. Das ergibt der "Neubaubericht" des Fachverbands der Immobilientreuhänder in der Wirtschaftskammer Österreich und der Firma Exploreal. 2023 zeichnet sich demnach mit rund 47.700 Wohneinheiten ein weiteres Rekordjahr bei den Fertigstellungen ab. "Das entspricht einem Plus von 4,2 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022", sagte der stellvertretende Fachverbandsobmann Michael Pisecky. In den "Neubaubericht" fließen Kennzahlen von Bauträgerprojekten von 2021 bis 2023 ein. Insgesamt wurden österreichweit 4700 Projekte mit rund 129.000 Wohneinheiten ausgewertet.

2024 sind Rückgänge absehbar. Im Vergleich zum Vorjahresbericht wird die Fertigstellungsquote von 4,84 auf 3,68 Wohneinheiten pro 1000 Einwohner sinken. Fachverbandsobmann Gerald Gollenz: "Grund dafür sind die Baupreise, Lieferschwierigkeiten und die leider eingetretene Kreditklemme durch die KIM-Verordnung."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper