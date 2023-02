Benkos Galeria: Weiter zähes Ringen um Tarife

Bei den Tarifverhandlungen für die rund 17.400 verbliebenen Beschäftigten des insolventen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof zeichnen sich schwierige weitere Gespräche ab. Eine erste Verhandlungsrunde blieb ohne Ergebnis, weiter geht es kommenden Mittwoch, 22. Februar.

Man habe die Forderungen der Gewerkschaft Verdi zur Kenntnis genommen, gab das Unternehmen kürzlich nach der ersten Verhandlungsrunde bekannt. Sie seien nach erster Bewertung nicht mit dem vorgelegten Insolvenzplan in Einklang zu bringen.

Bei dem Unternehmen, das zur Signa-Gruppe des Unternehmers und Investors Rene Benko gehört, stünden Umbauten und starke Investitionen an. Frühestens in drei Jahren werde man wieder profitabel wirtschaften, heißt es. Verdi-Verhandlungsführer Marcel Schäuble übte Kritik: "In den Verhandlungen hat die Bundestarifkommission ein Management erlebt, das keine anderen Antworten für die Zukunft der Warenhäuser hat als das Sparen bei den Beschäftigten." Lohnverzicht habe noch nie Jobs gerettet, so Schäuble.

Wie viele Filialen sperren zu?

Die Beschäftigten hätten bereits nach der ersten Insolvenz 2020 auf Gehalt verzichtet. Laut Verdi will Galeria weiterhin nur die abgesenkten Gehälter zahlen.

Offen ist, wie viele der 129 Filialen fortgeführt werden. Medienberichten zufolge sollen bis zu 81 Standorte geschlossen oder an Interessenten wie die Textilhauskette Aachener verkauft werden.

