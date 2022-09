Holzriegel-Reihenhäuser mit Zellulosedämmung – der Linzer Bauträger Compact erweitert sein Portfolio: Erstmals wurden in Wels auch Holzhäuser errichtet. In Wels-Berg (in Wels-West), auf dem Areal der ehemaligen Sportanlage "Am Berg", entstehen vier Reihen an Reihenhäusern. Die ersten 21 Häuser (mit je rund 125 Quadratmeter Wohnfläche) sind fertig, fünf von ihnen werden noch heuer bezogen. Die zwei weiteren Reihen sollen Ende 2023/Anfang 2024 fertiggestellt werden.