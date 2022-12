Baukosten: Anstieg zum Vorjahr, aber Rückgang zum Vormonat

Verglichen mit November 2021 lag der Index für den Wohnhaus- und Siedlungsbau heuer um 6,5 Prozent höher. Gegenüber dem Vormonat Oktober sanken die Baukosten hier um 1,1 Prozent, teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit.

In den Tiefbausparten zeigte sich ein ähnliches Bild: Während die Kosten im Jahresvergleich zulegten, ergaben sich über alle Sparten hinweg leichte Kostenrückgänge gegenüber dem Oktober. Der Index für den Straßenbau lag um 13,5 Prozent über dem Vorjahresmonat und um 2,1 Prozent unter dem Wert vom Oktober. Der Brückenbau verteuerte sich im Jahresabstand um 6,0 Prozent, zum Oktober sank der Index um 2,3 Prozent. Im Siedlungswasserbau stiegen die Kosten gegenüber November 2021 um 10,6 Prozent und fielen seit Oktober um 1,3 Prozent.

Im Jahresvergleich stiegen vor allem die Transportkosten, was sich in allen Bausparten niederschlägt. Weiters verteuerten sich Kunststoffrohre erheblich. Im Wohnhaus- und Siedlungsbau wirken weiter vor allem die Warengruppe Polystyrol, Schaumstoffplatten sowie Fertigputz, -estrich und Fliesenkleber kostentreibend, im Tiefbau belasten Kostenanstiege in den Warengruppen bituminöses Mischgut sowie Diesel (Treibstoffe), betroffen ist hier vor allem der Straßenbau. Auch die Kosten in den Warengruppen Gusseisenwaren und -rohre zogen an und betrafen vor allem den Siedlungswasserbau.

