Baukonjunktur: "Privates Kapital ist nötig"

Einen Ansatz, alte Gebäude zu erhalten und nicht auf der grünen Wiese zu bauen, sieht die Initiative Wirtschaftsstandort Oberösterreich (IWS) in mehr finanziellen Anreizen für private Investoren. "Gerade in Zeiten rückläufiger Baukonjunktur ist es sinnvoll, Anreize zu schaffen, damit mehr privates Kapital in die Erhaltung und Revitalisierung von baukulturell wertvollen Objekten und Immobilien in Stadt- und Ortskernen investiert wird", wird IWS-Geschäftsführer Gottfried Kneifel in einer Aussendung zitiert.

Die IWS habe der Bundesregierung dazu eine Studie übermittelt. Ziel sei es, die Hauserneuerungskosten im bereits verbauten Ortsgebiet so zu verringern, dass der Neubau von Objekten "auf der grünen Wiese" nicht günstiger sei.

Wer geschützte Objekte besitzt

Aus der Studie gehe hervor, dass mehr als 38.000 Immobilien in Österreich rechtskräftig unter Denkmalschutz stehen. Davon seien 12.500 im Besitz von Privatpersonen und rund 11.000 im Eigentum von Gemeinden oder Ländern. 10.100 Gebäude gehören Diözesen, Pfarren, Religionsgemeinschaften und Klöstern.

Um privates Kapital für den Erhalt und die Revitalisierung von Baukultur zu mobilisieren, sei es allerdings nötig, die Rahmenbedingungen dafür anzupassen, sagt Kneifel. Er fordert, die "investitionsfeindliche Liebhabereiverordnung" ebenso abzuschaffen wie die Grundsteuer für denkmalgeschützte Objekte. Auch seien Investitionsförderung und Kreditgarantie nötig, um Kosten gleich niedrig zu halten wie bei einem Neubau mit gleicher Kubatur.

