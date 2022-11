Bauherrenpreis für Bildungshäuser und Weinhof

SALZBURG. Vielfältig sind die Projekte, die heuer den Bauherrenpreis der Zentralvereinigung der Architektinnen und Architekten gewonnen haben. Beim diesmal von der Salzburger Landesgruppe der Zentralvereinigung ausgerichteten Architekturpreis waren 86 Projekte eingereicht worden.

Daraus wurden fünf Preisträger ermittelt. Gewonnen haben die Wohnanlage Friedrich-Inhauser-Straße in Salzburg, die Pädagogische Hochschule in Salzburg, der Weinhof Locknbauer in Tieschen (Steiermark), der Bildungscampus Nüziders (Vorarlberg) und die Ikea-Filiale am Wiener Westbahnhof.

Die Jury bestand aus Wojciech Czaja (Architekturjournalist und Autor, Wien), Armando Ruinelli (Architekt, Soglio, Schweiz) und Michaela Wolf (Architektin, Brixen, Südtirol). Zuvor waren 18 Projekte von den Nominierungsjurys in den Bundesländern ausgewählt worden.